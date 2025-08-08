Краматорск: утром под российский обстрел попал частный сектор

В пятницу, 8 августа, в 04:00, город Краматорск Донецкая области подвергся российским обстрелам. Под ударом оказался частный сектор.

Об этом сообщила пресс-служба городской военной администрации.

«Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются масштабы повреждений жилых домов.

Напомним, 7 августа с 16:30 по 16:57 прифронтовой Краматорск попал под российский обстрел. Было произведено пять ударов с использованием РСЗО «Смерч» по частному сектору. Обошлось без пострадавших.