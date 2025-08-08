Экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко могут отстранить от должности начальника АМКУ

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

08 августа 2025, 16:50

Павла Кириленко могут отстранить от должности главы АМКУ. Фото: Википедия Павла Кириленко могут отстранить от должности главы АМКУ. Фото: Википедия

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд с ходатайством об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, который ранее возглавлял Донецкую ОВА. Его обвиняют в незаконном обогащении на более 72 млн гривен и декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Как отмечается, после направления обвинительного акта в суд стороной защиты предпринята попытка устранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения этого дела по мотивам возможности влияния на нее обвиняемым через реализацию своих полномочий в должности главы Антимонопольного комитета Украины.

Так, защитником чиновника в заявлении об отводе указано, что он может принять решение, в том числе негативные, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Обвиняемый это заявление поддержал.

«С целью предотвращения противоправного поведения обвиняемого, который при рассмотрении заявления об отводе лично подтвердил возможность использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц, а также препятствование уголовному производству иным образом, прокурор САП обратился в суд с соответствующим ходатайством», —говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования прокуроры не обращались к следственному судье с таким ходатайством, поскольку Кириленко не делал никаких попыток использовать свою должность для препятствования досудебному расследованию.

Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудили уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации».

28 августа 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал Кириленко меру пресечения в виде внесения залога в размере 30 миллионов 280 тысяч гривен. Уже на следующий день за него внесли необходимый залог. Его обвиняют в незаконном обогащении на 72,1 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации. 

Как уточняется, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили о новом подозрении главе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павлу Кириленко — на этот раз по делу о не декларировании имущества.

