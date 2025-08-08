В Киеве попрощались с Викторией Рощиной: пришли коллеги, родные и неравнодушные украинцы ФОТО

В Киеве 8 августа простились с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену.

Как сообщает корреспондет «Новостей Донбасса», панихида началась в полдень в Михайловсоком соборе. Проститься с Викторией пришли сотни людей — ее близкие, бывшие коллеги по редакциям, в которых она работала, и горожане, которые не были с ней знакомы лично, но хотели отдать дань памяти.

После службы траурная процессия — катафалк в сопровождении полиции и колонны людей — направилась на Майдан Независимости. Там прошла краткая гражданская церемония прощания, организованная журналистами из нескольких изданий.

Викторию Рощину похоронили на Байковом кладбище.

Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, куда отправилась с журналистской миссией. Спустя почти год, в мае 2024-го, Россия признала ее задержание. В октябре стало известно о ее гибели в российском заключении.

2 августа 2025 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Свободы погибшую в российском плену журналистку из Кривого Рога Викторию Рощину.

Офис генерального прокурора Украины сообщил о заочном подозрении начальнику следственного изолятора №2 в Таганроге по делу об организации пыток журналистки.