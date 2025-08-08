Совет ЕС постановила предоставить Украине более 3 млрд евро

Совет ЕС одобрил предоставление Украине EUR3,056 млрд. Фото: Юлия Свириденко

В пятницу, 8 августа, совет Европейского Союза (ЕС) принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



«Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку», — уточнила она.



По словам Свириденко, каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе.



Ранее мы писали, что Кабинет министров выделит еще почти 8 млрд гривен на закупку дронов. В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.

