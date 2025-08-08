«Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму

Военные в Крыму поразили одну из самых ценных РЛС оккупантов. Фото: ГУР

Украинские военнослужащие подразделения «Призраки» ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма поразили одну из самых ценных радиолокационных станций в арсенале РФ — 98Л6 «енисей». О этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.



«Редкая и дорогостоящая РЛС «енисей» входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 «Прометей». В то же время эта система может использоваться с вражескими комплексами С-400 «Триумф», — говорится в сообщении.



В разведке уточнили, что поражение «енисея» — существенный удар по возможностям системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.



Ранее мы писали, что вражеские РЛС под куполами, десантный катер и база ПВО на Ай-Петри — новая добыча разведчиков ГУР в Крыму. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается.

