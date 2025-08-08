В Константиновке российский дрон убил директора больницы

Российские оккупанты 8 августа атаковали FPV-дроном по Константиновке Донецкой области. В результате атаки погибла руководитель медицинского учреждения, также ранены трое гражданских медицинских работников. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Около 15:00 в городе Константиновка произошел вражеский обстрел с помощью FPV дрона, в результате которого погибло одно гражданское лицо - временно исполняющая обязанности директора КП «ЦПМСП» Константиновского городского совета», — уточнил он.



По словам Горбунова, еще трое гражданских получили ранения: медсестра, завхоз и водитель хозяйственной службы КП «ЦПМСД». Ранения они получили во время движения автомобиля.



Ранее мы писали, что 8 августа город Краматорск Донецкая области подвергся российским обстрелам. Под ударом оказался частный сектор.

