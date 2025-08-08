УЕФА выплатил российским клубам более 10 млн евро, а некоторые украинские ФК остались без денег

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил более 10,8 млн евро в качестве средств «солидарности» российским футбольным клубам, которым было запрещено участвовать в европейских турнирах после вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Guardian.



Выплаты были произведены несмотря на то, что пять украинских клубов не получили аналогичных средств якобы из-за того, что их местоположение находится в «зоне военных действий».



Выплаты солидарности обычно предоставляются клубам, которые не смогли добиться достаточно высоких результатов на внутреннем уровне, чтобы попасть в еврокубки. По словам представителей УЕФА, они призваны «поддерживать конкурентный баланс в высших европейских дивизионах в свете дополнительных доходов, которые некоторые клубы получают благодаря участию в еврокубках».



Российским клубам и сборной страны запрещено принимать участие в международных соревнованиях из-за широкомасштабного вторжения РФ. Несмотря на запрет, УЕФА выплатила российской футбольной ассоциации 3 305 000 евро в качестве солидарных платежей в 2022-2023 годах, еще 3 381 000 евро в 2023-2024 годах и 4 224 000 евро за сезон 2024-2025 годов.



В то же время руководители пяти украинских клубов 27 июля обратились к президенту Уефа словенскому юристу Александру Чеферину с жалобой на «экстраординарную ситуацию», в которой им были задержаны выплаты.



Известно, что к пострадавшим от войны командам в частности вошли «Черноморе» и «Реал Фарма» из Одессы, «Металлург» из Запорожья, ФСК «Феникс» из оккупированного Мариуполя и ФК «Металлист 1925» из Харькова.



«В результате нашего общения с национальной ассоциацией и представителями УЕФА нам сообщили, что препятствием для вышеупомянутых выплат являются некоторые совершенно непонятные требования банка в Швейцарии, которые, как утверждается, связаны с географическим расположением футбольных клубов в «зоне боевых действий. Поэтому в это сложное для нашей страны время любая дополнительная финансовая помощь и поддержка, несомненно, помогут клубам облегчить бремя финансовых расходов, которые, как указано выше, из-за обстоятельств военной агрессии не могут быть сбалансированы возможными доходами», — рассказали руководители клубов.

