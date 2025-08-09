DeepState: российские войска заняли Новохатское и Толстой в Донецкой области

Карта боевых действий обновлена. По данным аналитиков DeepState, российские войска заняли населенные пункты в Донецкой области: Новохатское и Толстой в Волновахском районе, а также продвинулись в районах Верхнекаменского, Новоспасского, Торецка Бахмутского района, Никаноровки Покровского района и населенных пунктов Воскресенка и Зеленый Гай Волновахского района.

Напомним, принудительную эвакуацию семей с детьми ввели еще в 19 населенных пунктах Донецкой области.