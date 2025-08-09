Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Славянск снова под ударом: 37 обстрелов в Донецкой области

09 августа 2025, 11:44

Славянск снова под ударом: 37 обстрелов в Донецкой области

Славянск снова под ударом: 37 обстрелов в Донецкой области

В ночь на 9 августа Славянск вновь подвергся атакам вражеских беспилотников. По словам начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха, удары пришлись по улице Барвинковской — зафиксировано четыре БПЛА.

Повреждены частные дома, автомобили и складские помещения». Пострадавших нет.

По информации Донецкой областной военной администрации, обстрелам подверглись и другие районы области. В Покровском районе в городе Белицкое ранен один человек, в Покровске уничтожен частный дом.

В Краматорском районе пострадали несколько населенных пунктов: в селе Никольское Святогорской громады повреждена ферма; в Лимане — две многоэтажки, два административных здания, частный дом, объекты инфраструктуры и автомобиль; в селе Коровий Яр погиб один человек и разрушен дом.

В Ямполе ранен мирный житель; в Славянске повреждены шесть частных домов, предприятие и два автомобиля; в Ильиновке разрушены шесть частных домов; в Константиновке погиб один человек, еще пятеро получили ранения, повреждены 89 домов, склад, две торговые точки, газопровод и автомобиль.

В Бахмутском районе в городе Северск погибли два человека и еще двое получили ранения, разрушены четыре дома.
Всего за сутки российские войска 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2202 человека, в том числе 147 детей.

ТЕГИ

Места
Славянск Донецкая область
Прочее
Пострадавшие Погибшие обстрелы атаки БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:35
DeepState: российские войска заняли Новохатское и Толстой в Донецкой области
19:42
«Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму
12:30
На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление
18:28
РФ насаждает пропаганду в детсадах на оккупированной Донетчине
13:44
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:43
ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья
13:11
Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки
11:22
Воспитатели в Сватово почти год работают без зарплаты
10:04
Знак протеста: в Луганске и Алчевске снова появились жёлтые ленты
17:27
РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины
15:27
Российских оккупантов заставляют сдавать кровь для раненых военных на захваченной Донетчине
15:16
ДТП под Тулой: пострадали 17 жителей оккупированной Луганщины
15:07
В оккупированном Сватово дрон атаковал авто с мирными — есть жертвы
13:48
Мать Рамзана Кадырова «наградили» за заслуги перед Херсонской областью
13:43
Кремль вывозит украинскую молодежь на «вахты зомбирования»
12:12
В Симферополе расставили картонных военных для агитации
11:44
В сети появилось видео ударов по командному пункту дронов РФ в Олешках
20:59
Донецк на грани: без воды и тепла — что ждет регион осенью
17:27
РФ грозит отобрать санатории на оккупированных территориях
14:55
«ЛНР» заявила об обстреле рейсового автобуса и жертвах — спустя 4 дня после инцидента
все новости
13:07
Оккупанты обстреляли автобус с мирными жителями под Херсоном
12:17
В Николаевке Донецкой области утром прогремели взрывы
11:44
Славянск снова под ударом: 37 обстрелов в Донецкой области
10:48
Воздушная тревога в Сочи: эвакуация с пляжа и коллапс в аэропорту
10:04
Переговоры о мире: место встречи — Аляска, дата — 15 августа
09:22
Зеленский: Украина не передаст свои территории России
08:35
DeepState: российские войска заняли Новохатское и Толстой в Донецкой области
22:30
УЕФА выплатил российским клубам более 10 млн евро, а некоторые украинские ФК остались без денег
21:29
Переселенка из Северскодонецка получила 160 тыс. гривен компенсации за ипотеку
20:54
Принудительную эвакуацию семей с детьми ввели еще в 19 населенных пунктах Донецкой области
20:22
В Константиновке российский дрон убил директора больницы
19:59
В Белом доме подтвердили подготовку встречи Путина и Трампа на следующей неделе
19:42
«Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму
19:14
РФ распространяет фейки об обмене пленными, стремясь дестабилизировать Украину
18:35
Совет ЕС постановила предоставить Украине более 3 млрд евро
17:00
В Киеве попрощались с Викторией Рощиной: пришли коллеги, родные и неравнодушные украинцы ФОТО
16:50
Экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко могут отстранить от должности начальника АМКУ
16:45
Краматорск: утром под российский обстрел попал частный сектор
16:05
Накануне встречи с Трампом Путин созвонился с лидерами Китая, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и ЮАР
15:48
Во время российского обстрела обесточены шахты Донетчины: 77 горняков были по землей
все новости
ВИДЕО
Славянск снова под ударом: 37 обстрелов в Донецкой области Славянск снова под ударом: 37 обстрелов в Донецкой области
09 августа, 11:44
Воздушная тревога в Сочи: эвакуация с пляжа и коллапс в аэропорту Воздушная тревога в Сочи: эвакуация с пляжа и коллапс в аэропорту
09 августа, 10:48
Зеленский: Украина не передаст свои территории России Зеленский: Украина не передаст свои территории России
09 августа, 09:22
Военные в Крыму поразили одну из самых ценных РЛС оккупантов. Фото: ГУР «Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму
08 августа, 19:42
Пожар после атаки дронов в Ростовской области РФ. Фото: ВЧК-ОГПУ/Тelegram Военный аэродром в Ростовской области РФ был атаковать дронами
08 августа, 09:22
Последствия ночного обстрела города Доброполье Покровского района Донецкой области войсками РФ. Фото: Доброполье Инфо/Тelegram Добропольская громада попала под обстрел: возникли пожары
08 августа, 08:45

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор