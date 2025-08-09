Славянск снова под ударом: 37 обстрелов в Донецкой области

В ночь на 9 августа Славянск вновь подвергся атакам вражеских беспилотников. По словам начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха, удары пришлись по улице Барвинковской — зафиксировано четыре БПЛА.



Повреждены частные дома, автомобили и складские помещения». Пострадавших нет.



По информации Донецкой областной военной администрации, обстрелам подверглись и другие районы области. В Покровском районе в городе Белицкое ранен один человек, в Покровске уничтожен частный дом.

В Краматорском районе пострадали несколько населенных пунктов: в селе Никольское Святогорской громады повреждена ферма; в Лимане — две многоэтажки, два административных здания, частный дом, объекты инфраструктуры и автомобиль; в селе Коровий Яр погиб один человек и разрушен дом.



В Ямполе ранен мирный житель; в Славянске повреждены шесть частных домов, предприятие и два автомобиля; в Ильиновке разрушены шесть частных домов; в Константиновке погиб один человек, еще пятеро получили ранения, повреждены 89 домов, склад, две торговые точки, газопровод и автомобиль.

В Бахмутском районе в городе Северск погибли два человека и еще двое получили ранения, разрушены четыре дома.

Всего за сутки российские войска 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2202 человека, в том числе 147 детей.