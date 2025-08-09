В Николаевке Донецкой области утром прогремели взрывы

Утром, 9 августа, в Николаевке Донецкой области прогремели взрывы. По данным разведки, беспилотный летательный аппарат продолжает патрулировать район.

Сообщается, что по Николаевке был произведен обстрел со стороны российской армии. По состоянию на 11:40 информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил начальник военной администрации Владимир Проскунин через «Николаевка Online».

В районе взрывов поднимался дым.

Напомним, в ночь на 9 августа Славянск подвергся атакам вражеских беспилотников. Удары пришлись по улице Барвинковской — зафиксировано четыре БПЛА.