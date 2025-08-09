Оккупанты обстреляли автобус с мирными жителями под Херсоном

Российские оккупанты совершили очередной террористический акт против мирного населения. Сегодня утром в пригороде Херсона враг атаковал маршрутный автобус с пассажирами при помощи беспилотника.



Херсонская окружная прокуратура инициировала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 9 августа 2025 года около 08:30 российские военные нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона.

В результате взрыва, сброшенного с дрона, погибли двое человек, еще 16 получили ранения и были госпитализированы, из них двое — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие находились внутри автобуса во время атаки.

По сообщению местной власти, среди пострадавших:

66-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения и перелом ключицы;

23-летний молодой человек — минно-взрывную травму, а также ранения головы и предплечья;



69-летний мужчина — минно-взрывную травму, контузию и ранения грудной клетки;

75-летняя женщина — контузию и ранения плеча и колена;

83-летний мужчина в тяжелом состоянии с множественными ранениями грудной клетки, брюшной полости и осколочными ранениями левой руки;

61-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести с акубаротравмой и множественными осколочными ранениями левой ноги и кисти.

Напомним, в Константиновке российский дрон убил директора больницы.