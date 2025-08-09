СБУ ударила по складу «шахедов» за 1300 километров от Украины

Сегодня утром, 9 августа, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» СБУ нанесли удар по логистическому хабу в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, где хранились готовые к применению «шахеды» и иностранные комплектующие к ним.



Как сообщается, один из беспилотников поразил здание склада, после чего произошел взрыв и начался пожар. Расстояние от Украины до места удара составляет около 1300 километров.



В СБУ подчеркнули, что продолжают планомерно демилитаризировать российские военные объекты в глубоком тылу. Склады с «шахедами», которыми противник каждую ночь атакует украинские города, рассматриваются как законная военная цель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал ряд операций Службы безопасности Украины, направленных против объектов на территории России.