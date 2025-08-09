Глава Краматорской МВА взял кредит на Audi Q3 и указал в декларации только аванс

Начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко в прошлом месяце стал владельцем автомобиля «Audi Q3 Sportback» 2025 года выпуска.

Согласно данным сервиса YouControl от 29 июля, чиновник приобрел кроссовер за 2,045 млн гривен.

Телеграм-канал «Славянск/Краматорск» обратил внимание, что в декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии Гончаренко указал лишь 359 тысяч гривен — почти в шесть раз меньше полной стоимости авто.

Сам глава МВА пояснил, что на покупку взял банковский кредит, а указанная в декларации сумма — это лишь первый аванс по договору.