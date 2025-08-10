Дроны атаковали объект «Роснефти» в Саратове

В ночь на воскресенье, 10 августа, в Саратовской области произошла атака беспилотников. По словам губернатора региона, на одном из промышленных объектов зафиксированы повреждения.

Речь идет о одном из старейших нефтеперерабатывающих заводов России — бывшем заводе «Крекинг», который сейчас входит в структуру компании «Роснефть».



Один из дронов упал во дворе жилого дома. По предварительным данным, в результате атаки пострадали люди: один человек погиб, есть раненые.

Сообщается, что для атаки применялись дроны модели FP-1. Место происшествия находится примерно в 700 километрах от государственной границы Украины.

