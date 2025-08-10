Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Из-за обстрела вокзала в Синельниково все поезда отменены — «Укрзалізниця»

10 августа 2025, 10:17

Ночью, 10 августа, армия РФ атаковала железнодорожный узел, включая вокзал. Под удар попала Днепропетровская область.

По данным «Укрзалізниці», обстрелу подвергся железнодорожный вокзал города Синельниково. Всех дежурных работников успели заранее эвакуировать, поэтому обошлось без жертв.

С раннего утра начались восстановительные работы. На данный момент через Синельниково отменены все поезда и пригородные электрички.

Напомним, Лозовая в Харьковской области подверглась самому массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения.

