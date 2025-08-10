На пляже в Затоке взорвалась мина: погибли трое отдыхающих

В курортном поселке Затока Одесской области у самой кромки воды произошел взрыв мины. Трагедия случилась днем 10 августа, когда на пляже находились отдыхающие.

По предварительным данным, во время купания прогремели два взрыва неизвестных предметов. В результате погибли трое человек — женщина и двое мужчин. Их личности устанавливаются. Об этом сообщила Нацполиция Одесской области.

Инцидент произошел в Каролино-Бугазской громаде Белгород-Днестровского района. На месте работают следственно-оперативные группы полиции, специалисты взрывотехнической службы и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители выясняют все обстоятельства. Рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».