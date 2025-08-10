ВСУ: Дачное под контролем Украины, Безсаловка — зачищена

Силы обороны Украины продолжают удерживать контроль над населенным пунктом Дачное в Днепропетровской области. Информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Украинские защитники эффективно срывают попытки противника продвинуться вперед, наносят значительные потери живой силе и удерживают заданные позиции, говорится в сообщении.



Кроме того, Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских войск населенный пункт Безсаловка в Сумской области. В операции участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боев украинские воины ликвидировали 18 российских оккупантов.

