Россия активно перебрасывает технику на Запорожское и Покровское направления

Мариупольский порт вновь используется исключительно в военных целях. Как сообщает Telegram-канал «Андрющенко-Time», на этой неделе туда прибыло очередное судно с военным грузом, предположительно с техникой.



Точное количество и тип техники пока уточняются. По наблюдениям, в июле и августе порт задействован исключительно для нужд армии. Также зафиксированы масштабные переброски российских войск на Запорожское направление.

В последние дни замечено не менее 15 тралов с танками, 10 — с другой бронетехникой, более 30 грузовиков с боекомплектом, а также топливозаправщики. Это крупнейшее пополнение для этого участка фронта за последние два месяца.



Одновременно наблюдалось обратное движение техники — колонны с танками, БТРами и артиллерией выдвигались из Бердянского направления на север Донецкой области. Всего речь шла примерно о 15 единицах на тралах в сопровождении военной комендатуры и полиции.

Кроме того, со среды по пятницу фиксировалась организованная переброска подразделений из Крыма на север Донецкой области. По внешним признакам, численность сил составляла от бригады до полка. По сравнению с предыдущими неделями относительного затишья, армия РФ перешла к активным перемещениям резервов, уточняется в сообщении.

Напомним, российские войска продвигаются под Северском, Торецком и Покровском.