Четыре атаки РФ по Херсонской области за день: трое погибших

Российские военные сегодня убили трех жителей Херсонской области в результате атак с применением беспилотников. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



В селе Станислав враг нанес удар с дрона по мужчине 1988 года рождения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.



В Качкаровке Миловской громады под вражеский удар попали трое мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, еще двое получили тяжелые травмы и находятся в реанимации.

Около 11:30 в поселке Днепровское Белозерской громады российские войска атаковали с БПЛА 48-летнего мужчину. Он погиб на месте от полученных ран.



Ориентировочно в 14:20 российский дрон атаковал Белозерку. Под удар попал 64-летний местный житель, который находился дома. Он получил взрывную травму и ранение ноги.

Напомним, 9 августа около 08:30 российские военные нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона. Погибли люди.