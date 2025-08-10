Украинская авиация уничтожила командный пункт оккупантов в Олешках: ликвидированы штаб с командиром

Воздушные силы Украины высокоточными бомбами атаковали командный пункт российских оккупантов в районе Олешек Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



По предварительным данным, уничтожено около 25 российских военных, еще не менее 11 получили ранения. Среди ликвидированных, по данным разведки, — командир батальона, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов.

Кроме того, 5 августа украинская тактическая авиация нанесла удар по скоплению российских операторов дронов, которые ранее терроризировали мирное население Херсонщины. Командный пункт находился в здании бывшей санэпидемстанции во временно оккупированных Олешках, где был развернут штаб батальонного уровня.

Напомним, российские военные 10 августа четыре раза обстреляли Херсонскую область и убили трех жителей в результате атак с применением беспилотников.