Появились подробности российского авиаудара по автовокзалу в Запорожье

Последствия российского обстрела города Запорожье днём 10 августа. Фото: ОВА

Днем 10 августа российские оккупационные войска ударили по автовокзалу в Запорожье двумя авиабомбами, в результате чего известно уже о по меньшей мере 20 пострадавших.

Люди, которые находились рядом с автовокзалом, получили множественные минно-взрывные травмы конечностей, головы и брюшной полости, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Удары двумя управляемыми авиационными бомбами по Запорожью состоялись около 18:00. Сразу после взрывов Федоров отметил, что под завалами могут находиться люди.

Впоследствии он уточнил, что в результате вражеского удара повреждены семь многоквартирных домов и нежилые помещения.

«В зданиях выбиты окна и изуродованы крыши. Коммунальщики уже начали устранение последствий атаки — закрывают выбитые окна листами ОСБ, обследуют соседние дома», — написал Федоров, обнародовав видео, на котором зафиксирован момент прилета по городу.

В 22:23 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Запорожья сообщила, что завершила аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

«В результате происшествия пострадали 20 человек, одного из них спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций. Количество пострадавших уточняется. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам», — пояснили спасатели.

По их словам, восстановительные работы коммунальных служб города продолжаются до сих пор.