РФ за сутки несколько раз била по Константиновке: много повреждений, есть пострадавшие

Российские войска за минувшие сутки, 10 августа, шесть раз обстреляли прифронтовую Константиновку и Константиновскую громаду Донецкой области. В результате ударов четверо людей пострадали. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, в 10:00 произошел вражеский обстрел ударным FPV-дроном по Иванопольскому старостинскому округу. В результате обстрела ранены 2 гражданских лица. Поврежден частный дом.



Горбунов уточнил, что в 10:40 произошел вражеский обстрел ударным FPV-дроном по Белокузьминовскому старостинскому округу. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют. Повреждены 4 частных дома.



В 12:00 произошел обстрел из ствольной артиллерии по Константиновке. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют. Повреждены 2 фасада частных домов и 1 линия газопровода.



В 12:20 произошел обстрел из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют. Поврежден фасад частного дома и линия газопровода.



В 13:10 произошел вражеский обстрел ударным БПЛА самолетного типа «Молния-1». В результате обстрела ранены 2 гражданских лица. Повреждены 2 фасада торговых павильона.



В 21:20 произошел вражеский обстрел 1-й ракетой из РСЗО «СМЕРЧ». В результате обстрела пострадавшие отсутствуют. Повреждены 3 фасада многоэтажных домов и 2 линии газопровода.



В ночь на 11 августа, начиная с 20:30 10 августа, Россия атаковала Украину 71 ударным БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.

