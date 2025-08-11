Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Оккупанты дважды атаковали Краматорск: повреждены жилые дома

11 августа 2025, 14:44

Оккупанты дважды атаковали Краматорск: повреждены жилые дома

Оккупационные войска РФ в понедельник, 11 августа, дважды ударили по Краматорску Донецкой области. Повреждены жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

Как отмечается, в 12:40 Краматорск попал под обстрел БПЛА.

Почти через час, в 13:20 состоялся повторный удар по городу с помощью дрона. Под обстрелом оказался многоквартирный сектор. Есть повреждения жилых домов.

Соответствующие службы устанавливают окончательные последствия ударов.

Ранее мы писали, что российские войска за минувшие сутки, 10 августа, шесть раз обстреляли прифронтовую Константиновку и Константиновскую громаду Донецкой области. В результате ударов четверо людей пострадали. 

