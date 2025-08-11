Авиация ВСУ уничтожила штаб РФ в Соледаре ударом JDAM-ER

Момент удара GBU-62 по командному пункту РФ в Соледаре.

Украинская авиация высокоточным ударом GBU-62 JDAM-ER уничтожила многоэтажное здание, где находился российский командный пункт батальона. Кадры опубликовал видеоархив российско-украинской войны War Archive.

Последствия удара GBU-62 по командному пункту РФ в Соледаре.

Позже место удара геолоцировали в районе временно оккупированного Соледара Донецкой области. Это подтвердили аналитики канала In Factum, показав точку попадания на карте.



«Операторы беспилотных систем 30-й механизированной бригады наблюдают, как по штабу россиян в Соледаре прилетело что-то очень мощное. Возможно, JDAM-ER на 453 кг», — говорится в описании к видео.