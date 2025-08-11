За неделю одна бригада Сил обороны уничтожила более 200 оккупантов на Донетчине

За неделю одна бригада ВСУ уничтожила более 200 окупантов в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Только за одни минувшие сутки на фронте было 137 боевых столкновений, и именно так каждый день. В зоне ответственности 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Украинские воины активно действуют, защищают позиции, и на каждом направлении боевых действий, даже на наиболее сложных, есть необходимые результаты для Украины. Мы сохраняем наши позиции, мы делаем все, чтобы уничтожить или оттеснить оккупанта», — отметил он.



По словам Зеленского, россияне за минувшие сутки применили против Украины более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов.



«Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, следовательно, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто нравственная позиция – это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц», —резюмировал глава государства.





Ранее мы писали, что на фронте уничтожен владелец российского пропагандистского Z-канала «Святоша вещает».

