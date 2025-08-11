Россияне ударили по Святогорску: спасатели ликвидировали возгорания

Россияне атаковали Святогорск. Фото: ГСЧС

В понедельник ночью, 11 августа, российская армия обстреляла Святогорск дронами. В результате обстрела был поврежден двухэтажный многоквартирный дом и 11 частных домов. Из-за попадания возникли два пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



На открытой территории огнем уничтожен строительный мусор на площади 10 кв. м и лесную подстилку на площади 30 кв. м.





В жилом секторе горели два частных дома и хозяйственная постройка. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на общей площади 300 кв. м.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в понедельник, 11 августа, дважды ударили по Краматорску Донецкой области. Повреждены жилые дома.

