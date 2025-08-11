Российские войска из артиллерии дважды ударили по Константиновке: есть раненые

11 августа российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По предварительной информации, снаряды попали в жилой сектор. Повреждены два частных дома. В результате обстрела ранения получил один человек.



После обеда россияне из ствольной артиллерии снова ударили по городу. Поврежден частный дом. Пострадал один человек.

Напомним, что 10 августа армия РФ обстреляла Белозерское на Донетчине, в результате чего в городе масштабные разрушения и есть раненые.