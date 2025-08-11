Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил сам Трамп, передает «Суспільне».



По его словам, он хочет видеть завершение войны.



«Я хочу видеть наилучшее соглашение для обеих сторон. Возможно, на следующей неделе тоже будет встреча. У меня хорошие отношения с Путиным. Путин хочет присоединиться. Я думаю, я верю, что он хочет покончить с этим. Я уже несколько раз это говорил. И я был разочарован, потому что после чудесного разговора с ним ракеты обстреливали Киев. Поэтому я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и скажу ему: "Вы должны положить конец этой войне"», – отметил Трамп



Трамп заявил, что может произойти «обмен территориями».



«Россия оккупировала часть территории Украины. Они оккупировали очень ценную территорию. Мы попытаемся вернуть часть этой территории», – сказал президент США.



Американский лидер утверждает, что «обеспокоен» заявлением президента Украины Владимира Зеленского о «конституционном одобрении обмена территориями».



«Я имею в виду, что он имеет разрешение начать войну и убить всех, но ему нужно одобрение на обмен землями. Потому что будет происходить определенный обмен землями. Я знаю это из-за России и из-за разговоров со всеми. Во благо, во благо Украины», – заявил он.



Трамп добавил, что в первые минуты переговоров с Путиным он «будет знать», возможно ли соглашение между Украиной и Россией для завершения войны, а следующая встреча состоится уже между Зеленским и главой Кремля или будет трехсторонней при его участии.

Напомним, что переговоры Трампа и Путина состоятся 15 августа на Аляске. По словам Трампа, одним из пунктов повестки дня может стать соглашение о прекращении огня, предполагающее «некоторый обмен территориями для обоюдного блага».



Зеленский ответил, что Украина не будет дарить свою землю российским оккупантам.