12 августа 2025, 16:45

Зеленский смягчил позицию: он готов уступить уже захваченные Россией территории — The Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже удерживаемые Россией, в рамках поддерживаемого Европой плана по достижению мира. Об этом пишет журналист британского издания The Telegraph Джо Барнс со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое предложение Дональда Трампа об урегулировании, в рамках которого Украина откажется от дополнительных территорий, однако России может быть разрешено сохранить часть захваченных ею земель.

Это означало бы заморозку линии фронта там, где она находится, и передачу России фактического контроля над оккупированными ею территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, пишет Барнс.

Смягчение переговорной позиции произошло в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в пятницу, 15 августа.

«Этот план может быть связан только с текущими позициями, которые занимают военные», — заявил западный чиновник, охарактеризовав напряженные совещания между официальным Киевом и его союзниками.

Украина и Европа все больше обеспокоены тем, что Трамп и Путин могут договориться о прекращении полномасштабной войны через голову Зеленского.

«У меня много страхов и много надежд», — заявил в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск. Он добавил, что официальные лица США пообещали проконсультироваться с европейскими лидерами перед личной встречей Трампа и Путина.

Напомним, 9 августа Владимир Зеленский в утреннем обращении заявил, что Киев не согласится на передачу оккупированных территорий и любые мирные инициативы без участия Украины не будут иметь силы. Завершить войну должна Россия, поскольку она начала конфликт и затягивает его.

«Эту войну необходимо завершить, и сделать это должна Россия. Она ее начала и продолжает затягивать, игнорируя любые дедлайны», — отметил Зеленский.

