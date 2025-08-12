Украинская армия сорвала штурмы российских войск на Покровском направлении: кадры

Российская пехота на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Россияне предприняли попытку прорыва в зоне ответственности 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» НГУ на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Аэроразведка зафиксировала перемещение российского БТР. По технике и личному составу ВС РФ отработали дронами и артиллерией. В результате взвод оккупантов уничтожен, а попытка штурма сорвана.



В пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ сообщили, что еще один штурм российской армии на этом направлении сорвала 59-я штурмовая бригада.



Пехотный штурм полностью сорван при помощи дронов-бомберов и FPV. Также уничтожены точки вылета операторов БПЛА, из которых запускают дроны для прикрытия штурмов.

