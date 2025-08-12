В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление

В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (город Энергодар) видно задымление. Все последствия устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Грузовой порт расположен вне охраняемого периметра самой станции.
«Этот инцидент привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности», —говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в июле во временно захваченном Энергодаре Запорожской области видно огромный столп черного дыма в районе Запорожской АЭС.
