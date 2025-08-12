Беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «шахедов» в Татарстане

Удар по терминалу хранения «шахедов» в Татарстане. Фото: кадр из видео

Дальнобойные дроны Центра спецопераций «А» СБУ повторно поразили терминал хранения «шахедов» и иностранных комплектующих к этим БПЛА в поселке Кзыл-Юл Республика Татарстан РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.



Склад находится в 1300 километрах от Украины.



Снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания.



«Повторная атака на этот объект ВПК уменьшит способности врага для «шахедного» террора Украины», – отметили в спецслужбе.

Напомним, что предыдущая атака дальнобойных беспилотников СБУ на этот военный объект России произошла 9 августа.