Под Покровском идет самая активная дроновая война, которую когда-либо видели – командующий Нацгвардией

Украинский дрон. Фото: 501-й батальон морской пехоты ВСУ

Под городом Покровск Донецкой области продолжается самая активная дроновая война, которую когда-либо видели. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.



По его словам, одновременно в небе кружит несколько беспилотников, а FPV-дроны на оптоволокне делают засады в самых неожиданных местах.



«Они способны залететь и нанести удар в любую закрытую позицию. Поля покрыты сетью оптоволокна, как проволокой-ловушкой. Нет ни одного участка, где бы ни проходила «оптика» от дрона. Радует то, что значительная часть этих дронов наши. Оккупант давит на максимум, но в то же время несет большие потери», – заявил Пивненко.

Напомним, что украинская армия сорвала штурмы российских войск на Покровском направлении.