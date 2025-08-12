«В городе закрылся последний магазин»: в ГВА рассказали, сколько людей остается в Покровске

Покровск. Фото: Национальная полиция

В городе Покровск Донецкой области до сих пор остается 1327 человек. Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, ситуация в городе сверхсложная.



«Еще на прошлой неделе в одном из районов города работал единственный магазин, который уже закрылся. В настоящее время с провизией помогают военные, которые также вовлечены в эвакуацию населения. Заехать в город почти невозможно – враг обстреливает все, что движется. Поэтому людям к эвакуационным автомобилям приходится выходить пешком из большинства районов Покровска», – рассказал начальник ГВА.

Напомним, что под Покровском идет самая активная дроновая война, которую когда-либо видели.