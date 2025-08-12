Сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Добропольем и Покровском – Зеленский

Ситуация под Добропольем и Покровском. Фото: карта DeepState

Украинские военные доложили о ситуации на фронте президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию вблизи Доброполья и на Покровском направлении.



«Я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта. Позиции на Харьковщине, Запорожье, Сумщине – везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, как нужно», – утверждает Зеленский.

Напомним, что 11 августа аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии под Добропольем.



Также в DeepState заявили, что ситуация на этом направлении складывается хаотично.



Позже в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли глубокий прорыв оккупантов под Добропольем. По словам военных, речь идет о просачивании малых групп мимо первой линии украинских позиций, что не является взятием под контроль территории.



В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выделении дополнительных сил и средств для выявления и уничтожения диверсионных групп, проникающих за линию обороны, а 1-й корпус «Азов» НГУ занял определенную полосу обороны на этом направлении, где блокировал силы россиян.