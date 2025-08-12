Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Белом доме назвали точное место встречи Трампа и Путина в Аляске

12 августа 2025, 21:17

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: «РИА Новости» Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: «РИА Новости»

15 августа президент США Дональд Трамп встретится с главой Кремля Владимиром Путиным в городе Анкоридж штата Аляска. Об этом во время пресс-конференции сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Суспільне».

По ее словам, цель встречи – лучшее понимание того, как можно положить конец войне России против Украины.

«Эта администрация действительно использовала все рычаги влияния, приняла все меры для достижения мира путем дипломатического решения. И я думаю, что то, что президент Соединенных Штатов встретится с президентом России лицом к лицу, а не поговорит по телефону, это даст лучшее представление о том, как положить конец этой войне и куда она направляется», – сказала спикер.

Анкоридж является крупнейшим городом штата Аляска.

Напомним, что 15 августа в Аляске состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. По словам Трампа, одним из пунктов повестки дня может стать соглашение о прекращении огня, предполагающее «некоторый обмен территориями для обоюдного блага».

Зеленский ответил, что Украина не будет дарить свою землю российским оккупантам.

Позже Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий.

