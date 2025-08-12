Зеленский объяснил, почему Путину важно захватить весь Донбасс

Ситуация в Донецкой области. Фото: карта DeepState

Украина не выйдет из Донбасса. Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».



По его словам, Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления.



«Несколько лет и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков. Сейчас хотят подарить им приблизительно девять тысяч квадратных километров – это около 30% всей Донецкой области. И это плацдарм для новой агрессии», – объяснил президент.



Зеленский отметил, что не собирается сдавать свою страну, потому что не имеет на это права.



«И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство – это частная собственность? 30% Донецкой области – это моя частная собственность? Обмен территориями – очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины», – сказал он.

Напомним, что 15 августа в Аляске состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. По словам Трампа, одним из пунктов повестки дня может стать соглашение о прекращении огня, предполагающее «некоторый обмен территориями для обоюдного блага».

Зеленский ответил, что Украина не будет дарить свою землю российским оккупантам.

Позже Трамп заявил, что «обеспокоен» заявлением Зеленского о «конституционном одобрении обмена территориями».