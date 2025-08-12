Зеленский рассказал, насколько россияне продвинулись под Добропольем и как это связано со встречей Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Группы российских военных без техники продвинулись на приблизительно 10 километров в нескольких точках вблизи города Доброполье Донецкой области. Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».



По его словам, некоторые группы уже найдены.



«Частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задание этого продвижения нам понятно: до 15 августа сформировать определенный информационный фон, особенно в американском пространстве, что Россия продвигается вперед, а Украина теряет территории», – отметил Зеленский.

Напомним, что 11 августа аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии под Добропольем.



Также в DeepState заявили, что ситуация на этом направлении складывается хаотично.



Позже в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли глубокий прорыв оккупантов под Добропольем. По словам военных, речь идет о просачивании малых групп мимо первой линии украинских позиций, что не является взятием под контроль территории.



В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выделении дополнительных сил и средств для выявления и уничтожения диверсионных групп, проникающих за линию обороны, а 1-й корпус «Азов» НГУ занял определенную полосу обороны на этом направлении, где блокировал силы россиян.



Сам Зеленский заявил, что уже сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Покровском и Добропольем.



