Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Зеленский рассказал, насколько россияне продвинулись под Добропольем и как это связано со встречей Трампа и Путина

12 августа 2025, 22:57

Зеленский рассказал, насколько россияне продвинулись под Добропольем и как это связано со встречей Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Группы российских военных без техники продвинулись на приблизительно 10 километров в нескольких точках вблизи города Доброполье Донецкой области. Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».

По его словам, некоторые группы уже найдены.

«Частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задание этого продвижения нам понятно: до 15 августа сформировать определенный информационный фон, особенно в американском пространстве, что Россия продвигается вперед, а Украина теряет территории», – отметил Зеленский.

Напомним, что 11 августа аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии под Добропольем.

Также в DeepState заявили, что ситуация на этом направлении складывается хаотично.

Позже в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли глубокий прорыв оккупантов под Добропольем. По словам военных, речь идет о просачивании малых групп мимо первой линии украинских позиций, что не является взятием под контроль территории.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выделении дополнительных сил и средств для выявления и уничтожения диверсионных групп, проникающих за линию обороны, а 1-й корпус «Азов» НГУ занял определенную полосу обороны на этом направлении, где блокировал силы россиян.

Сам Зеленский заявил, что уже сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Покровском и Добропольем.

Переговоры президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина состоятся 15 августа в Аляске. По словам Трампа, одним из пунктов повестки дня может стать соглашение о прекращении огня, предполагающее «некоторый обмен территориями для обоюдного блага».

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
Места
Доброполье
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Переговоры ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:30
В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление
16:36
ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках
15:15
Оккупанты отключат мобильный интернет в Крыму на неделю
13:59
ВСУ уничтожили российский радар «Скала-М» в оккупированном Крыму
12:55
Оккупанты заставляют детей работать из-за водного кризиса
09:59
В Севастополе выявили центр координации авиаударов РФ
19:06
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:35
На оккупированной Донетчине ввели в строй Монаховский водовод с целью улучшить снабжение Донецка и Макеевки
15:30
Авиация ВСУ уничтожила штаб РФ в Соледаре ударом JDAM-ER
11:05
Россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области — DeepState
09:49
В Донецке лифты в многоэтажках опасны для жизни
16:48
В Мариуполе отказались строить компенсационное жилье для 5000 пострадавших
16:07
В «ДНР» силовики похитили мужчину, отказавшегося воевать
08:35
DeepState: российские войска заняли Новохатское и Толстой в Донецкой области
19:42
«Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму
12:30
На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление
18:28
РФ насаждает пропаганду в детсадах на оккупированной Донетчине
13:43
ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья
13:11
Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки
11:22
Воспитатели в Сватово почти год работают без зарплаты
все новости
22:57
Зеленский рассказал, насколько россияне продвинулись под Добропольем и как это связано со встречей Трампа и Путина
21:50
Зеленский объяснил, почему Путину важно захватить весь Донбасс
21:17
В Белом доме назвали точное место встречи Трампа и Путина в Аляске
20:10
Сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Добропольем и Покровском – Зеленский
19:37
«В городе закрылся последний магазин»: в ГВА рассказали, сколько людей остается в Покровске
19:04
ДРГ россиян проникали в 4 села — в Генштабе рассказали о ситуации возле Доброполья и Покровска
18:49
Под Покровском идет самая активная дроновая война, которую когда-либо видели – командующий Нацгвардией
18:32
Под Лиманом спасатели тушили масштабный лесной пожар
17:53
Беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «шахедов» в Татарстане
17:30
В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление
17:04
Украинская армия сорвала штурмы российских войск на Покровском направлении: кадры
16:59
В ВСУ рассказали о ситуации в районе Покровска
16:45
Зеленский смягчил позицию: он готов уступить уже захваченные Россией территории — The Telegraph
16:36
ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках
16:16
82-я бригада ВСУ взяла в плен двух российских штурмовиков
15:58
ВСУ зачистили от российских войск окраины Степногорска в Запорожской области
15:40
В результате удара РФ по полигону ВСУ под Кропивницким погибли иностранные добровольцы — NYT
15:15
Оккупанты отключат мобильный интернет в Крыму на неделю
14:54
Войска РФ несут большие потери возле Доброполья из-за «мясных» штурмов — Нацгвардия
14:00
Появилось видео военных РФ, прогуливающихся по разрушенному Торецку
все новости
ВИДЕО
Ситуация под Добропольем и Покровском. Фото: карта DeepState Сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Добропольем и Покровском – Зеленский
12 августа, 20:10
Украинский дрон. Фото: 501-й батальон морской пехоты ВСУ Под Покровском идет самая активная дроновая война, которую когда-либо видели – командующий Нацгвардией
12 августа, 18:49
Удар по терминалу хранения «шахедов» в Татарстане. Фото: кадр из видео Беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «шахедов» в Татарстане
12 августа, 17:53
Российская пехота на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия сорвала штурмы российских войск на Покровском направлении: кадры
12 августа, 17:04
Удар по подземному командному пункту батальона ВС РФ. ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках
12 августа, 16:36
Захваченные в плен российские штурмовики 82-я бригада ВСУ взяла в плен двух российских штурмовиков
12 августа, 16:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор