Ночью россияне ударили по шахтам в Доброполье и Белозерском: возникли пожары

Около 22:00 во вторник, 12 августа, города Доброполье и Белозерское Покровского района Донецкой области были атакованы ударными беспилотниками армии РФ.
Как сообщает телеграм-канал «Доброполье Info», прогремело не менее шести взрывов. Два удара пришлись по территории возле шахты «Добропольская». Ещё несколько беспилотников атаковали подстанцию шахты «Белозерская».
По информации канала, в местах прилётов возникли пожары.
После атаки наблюдались перебои с электроснабжением в Доброполье, Белозерском, сёлах Криворожье и Святогоровка.
«В результате российского удара по подстанции №3 были обесточены шахты «Белозерская» и «Алмазная». Все 52 горняка подняты на поверхность», — сообщил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
