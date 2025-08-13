Российские военные продвинулись возле Доброполья и Константиновки — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Донецкой области

Вооруженные силы Украины зачистили от российских оккупантов Степногорск в Запорожской области. В то же время российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов вблизи Доброполья и Константиновки в Донецкой области.

Об изменениях на карте боевых действий рассказали аналитики DeepState в своей сводке 12 августа.

«Силы обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки», — говорится в сообщении.

Перед этим аналитики DeepState сообщили, что село зачистили бойцы 210 отдельного штурмового полка и смежных подразделений. Россияне пытались закрепиться в населенном пункте.

В то же время российская армия продвинулась возле Доброполья, в селе Никаноровка Покровского района Донецкой области. Населенный пункт расположен к юго-востоку от Доброполья, о прорыве и закреплении возле которого аналитики сообщали 11 августа.

Также российская армия продвинулась к северу от Константиновки в Донецкой области. Так, ВС РФ имели успех в районе населенных пунктов Щербиновка и Петровка, расположенных неподалеку друг от друга.

Напомним, вчера, 12 августа, в ОСУВ «Днепр» сообщили, что возле Покровска и Доброполья происходят сложные бои, однако просачивание россиян малыми группами не называют взятием территорий под контроль.