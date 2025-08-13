Оккупанты не вакцинируют новорождённых на ВОТ Херсонщины

На временно оккупированной территории Херсонщины новорождённые уже более двух лет не получают обязательную БЦЖ-вакцину от туберкулёза. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, поставки вакцины в местные роддома полностью прекращены. В Украине эта прививка делается в первые часы жизни, а в РФ она также входит в обязательный календарь.



Однако на захваченной территории её не предоставляют, что создаёт прямую угрозу жизни и здоровью младенцев, особенно из-за риска тяжёлых форм туберкулёза.

