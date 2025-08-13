Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

13 августа 2025, 10:54

Армия РФ за сутки обстреляла 30 раз населенные пункты Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 12 августа, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под удары российских ударов попали три района:

Покровский район. В Доброполье повреждено предприятие и 2 склада; в Ганновке ранены 3 человека. В Доброполье Криворожской общины повреждено предприятие. В Мирнограде ранен человек, поврежден дом.



Краматорский район. В Лимане повреждены дом, гараж и предприятие. В Константиновке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждено 12 домов; в Иванополье повреждено 44 дома.

Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.

Ранее мы писали, что около 22:00 во вторник, 12 августа, города Доброполье и Белозерское Покровского района Донецкой области были атакованы ударными беспилотниками армии РФ.

