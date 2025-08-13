Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В ВСУ рассказали, что сейчас с российскими военными, которые прорвались под Добропольем

13 августа 2025, 15:23

В ВСУ рассказали, что сейчас с российскими военными, которые прорвались под Добропольем

Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState

Определенное количество малых пехотных групп ВС РФ проникло за украинские позиции вблизи города Доброполье Донецкой области. Об этом в комментарии «Эспрессо» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.

По его словам, эти группы объединились и пошли дальше.

«Это небольшая сила, там нет тяжелой техники. Более того, это выступление на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте, не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян. Сейчас они застряли в конце этого направления и там их уничтожают. Вот такая ситуация», – рассказал спикер ОСГВ «Днепр».

Напомним, что 11 августа аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии под Добропольем.

Также в DeepState заявили, что ситуация на этом направлении складывается хаотично.

Позже в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли глубокий прорыв оккупантов под Добропольем. По словам военных, речь идет о просачивании малых групп мимо первой линии украинских позиций, что не является взятием под контроль территории.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выделении дополнительных сил и средств для выявления и уничтожения диверсионных групп, проникающих за линию обороны, а 1-й корпус «Азов» НГУ занял определенную полосу обороны на этом направлении, где блокировал силы россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Покровском и Добропольем.

ТЕГИ

Люди
Виктор Трегубов
Места
Добропольское направление
Организации
ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:06
В оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения
14:35
Россия не пойдет на территориальные уступки в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — МИД РФ
11:50
Из-за атаки беспилотников в оккупированной Горловке погибла женщина, два человека ранены
11:10
В Лисичанске оккупанты без предупреждения отключают многоэтажки от газа – ОВА
10:14
Оккупанты не вакцинируют новорождённых на ВОТ Херсонщины
09:23
РФ тренирует детей ВОТ Луганщины для будущей мобилизации
17:30
В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление
16:36
ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках
15:15
Оккупанты отключат мобильный интернет в Крыму на неделю
13:59
ВСУ уничтожили российский радар «Скала-М» в оккупированном Крыму
12:55
Оккупанты заставляют детей работать из-за водного кризиса
09:59
В Севастополе выявили центр координации авиаударов РФ
19:06
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:35
На оккупированной Донетчине ввели в строй Монаховский водовод с целью улучшить снабжение Донецка и Макеевки
15:30
Авиация ВСУ уничтожила штаб РФ в Соледаре ударом JDAM-ER
11:05
Россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области — DeepState
09:49
В Донецке лифты в многоэтажках опасны для жизни
16:48
В Мариуполе отказались строить компенсационное жилье для 5000 пострадавших
16:07
В «ДНР» силовики похитили мужчину, отказавшегося воевать
08:35
DeepState: российские войска заняли Новохатское и Толстой в Донецкой области
все новости
17:29
Командиру и активисту вручили новое подозрение — ГБР
16:56
Константиновка под массированными атаками российских FPV-дронов
16:42
Беспилотник атаковал Белгород: возник пожар, под удар могла попасть вертолетная площадка
16:35
Европа рассматривает ослабление санкций в отношении РФ в обмен на полное перемирие — Sky News
15:54
Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОВА подозревают в растрате госсредств
15:45
Директор ГБР ответил, сколько решений МСЭК об инвалидности чиновников уже отменили
15:23
В ВСУ рассказали, что сейчас с российскими военными, которые прорвались под Добропольем
15:15
Минобороны допустило к эксплуатации 7 образцов автотехники для ВСУ
15:06
В оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения
14:54
На Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из города Белозерское и еще 13 населенных пунктов
14:36
МиГ-29 ВСУ ударами GBU-39 уничтожил позиции РФ у Роботино
14:35
Россия не пойдет на территориальные уступки в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — МИД РФ
14:14
Одно из основных заданий российских войск до конца лета – закрепиться на окраинах Северска – ВСУ
14:13
Один человек пострадал при обстреле прифронтовой Константиновки
13:54
Трамп продолжит поставки оружия Украине при провале переговоров — Axios
13:05
В результате авиаудара погибли трое полицейских на Донетчине
12:55
Дроны РФ атаковали авто и скорую на Херсонщине: есть жертвы
12:34
Украина готова обсуждать с Россией прекращение воздушных атак — Подоляк
12:29
Российский дрон атаковал автомобиль под Добропольем: в кювете из смятой машины достали пострадавших
11:58
ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Брянской области РФ
все новости
ВИДЕО
Удар по блиндажам РФ. МиГ-29 ВСУ ударами GBU-39 уничтожил позиции РФ у Роботино
13 августа, 14:36
Удар дрона РФ по гражданскому автомобилю. Дроны РФ атаковали авто и скорую на Херсонщине: есть жертвы
13 августа, 12:55
Удар по ВС РФ в Юнаковке Сумской области. МиГ-29 ВСУ ударами HAMMER уничтожил штурмовые группы РФ в Юнаковке
13 августа, 11:11
Ночью россияне ударили по шахтам в Доброполье и Белозерском: возникли пожары Ночью россияне ударили по шахтам в Доброполье и Белозерском: возникли пожары
13 августа, 08:59
Ситуация под Добропольем и Покровском. Фото: карта DeepState Сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Добропольем и Покровском – Зеленский
12 августа, 20:10
Украинский дрон. Фото: 501-й батальон морской пехоты ВСУ Под Покровском идет самая активная дроновая война, которую когда-либо видели – командующий Нацгвардией
12 августа, 18:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор