В ВСУ рассказали, что сейчас с российскими военными, которые прорвались под Добропольем

Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState

Определенное количество малых пехотных групп ВС РФ проникло за украинские позиции вблизи города Доброполье Донецкой области. Об этом в комментарии «Эспрессо» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.



По его словам, эти группы объединились и пошли дальше.



«Это небольшая сила, там нет тяжелой техники. Более того, это выступление на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте, не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян. Сейчас они застряли в конце этого направления и там их уничтожают. Вот такая ситуация», – рассказал спикер ОСГВ «Днепр».

Напомним, что 11 августа аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии под Добропольем.



Также в DeepState заявили, что ситуация на этом направлении складывается хаотично.



Позже в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли глубокий прорыв оккупантов под Добропольем. По словам военных, речь идет о просачивании малых групп мимо первой линии украинских позиций, что не является взятием под контроль территории.



В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выделении дополнительных сил и средств для выявления и уничтожения диверсионных групп, проникающих за линию обороны, а 1-й корпус «Азов» НГУ занял определенную полосу обороны на этом направлении, где блокировал силы россиян.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Покровском и Добропольем.