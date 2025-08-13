Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОВА подозревают в растрате госсредств

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подозревает департамент экологии и природных ресурсов Донецкой областной военной администрации в растрате государственных средств.
Отмечается, что сумма растрат оценивается в 53,6 миллиона гривен.
Правохранители начали досудебные расследования по вероятной коррупции при закупке техники должностными лицами Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОВА.
Их подозревают в присвоении и растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях