Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОВА подозревают в растрате госсредств

Иллюстративное фото

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подозревает департамент экологии и природных ресурсов Донецкой областной военной администрации в растрате государственных средств.

Отмечается, что сумма растрат оценивается в 53,6 миллиона гривен.

Правохранители начали досудебные расследования по вероятной коррупции при закупке техники должностными лицами Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОВА.

Их подозревают в присвоении и растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.