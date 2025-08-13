Директор ГБР ответил, сколько решений МСЭК об инвалидности чиновников уже отменили

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Фото: ГБР

По результатам проверок отменили более 800 решений медико-социальных экспертных комиссий о предоставлении инвалидности должностным лицам. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.



По его словам, сейчас проверяют 2630 медицинских дел чиновников из более 70 государственных органов.



«По результатам проверок уже отменены более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов. Уже рассмотрены почти две тысячи дел. Из них более 800 решений отменены как необоснованные, в более чем 400 случаях изменены группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование. Обычно оформление фиктивной инвалидности происходило с целью получения соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу. Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов», – рассказал Сухачев.

