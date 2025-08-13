Беспилотник атаковал Белгород: возник пожар, под удар могла попасть вертолетная площадка

Последствия атаки на Белгород. Фото: соцсети

13 августа беспилотник ударил по Белгороду. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



Над городом поднимается черный дым. Судя по дыму, гореть могут горюче-смазочные материалы.



По данным Телеграм-канала «Пепел», поражена вертолетная площадка.



После предыдущей атаки на площадку с нее убрали вертолеты. Однако на месте площадки могла находиться военная техника. Она, вероятно, и была атакована беспилотником.

Напомним, что 12 августа беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «шахедов» в Татарстане.