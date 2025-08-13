Командиру и активисту вручили новое подозрение — ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области. Его обвиняют в пособничестве подчиненному в уклонении от выполнения обязанностей военной службы. Одновременно обновленное подозрение вручили и самому военнослужащему.



По данным следствия, командир с нарушением установленных процедур направил подчиненного в командировку в государственный орган, где тот не исполнял ни воинских обязанностей, ни функций учреждения. Вместо этого он проводил время на свое усмотрение в Киеве — передвигался по личным делам, посещал рестораны и другие заведения.

Несмотря на это, военнослужащий продолжал получать денежное обеспечение, в результате чего незаконно завладел государственными средствами на сумму свыше 224 тысяч гривен.

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет об антикоррупционере и общественном активисте Виталии Шабунине. Следователи ГБР прибыли на Харьковщину, по месту его службы, чтобы вручить обновленное подозрение.

Ранее его подозревали также в использовании транспортного средства ВСУ без законных оснований.