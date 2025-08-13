Авиация ВСУ превратила Тёткино в полигон, методично уничтожая российских военных и их позиции

Удар ВВС Украины по ВС РФ.

Украинская авиация совместно с бойцами UTAC Team нанесла серию ударов на севере, включая населённый пункт Тёткино в Курской области РФ. Об этом сообщается в блоге пилотов ВВС Украины «Соняшник».



«Тёткино больше не существует, теперь это наш полигон, продолжаем работать дальше», — отметили военные.



Посёлок городского типа в Глушковском районе Курской области расположен на границе с Украиной. По данным источников, желание Кремля создать в этом районе «санитарную зону» вынудило Силы обороны ликвидировать скопления российских войск.



Удары были нанесены по штурмовым группам, операторам БПЛА, а также по базам, где формировались офицерские штабы.

Ранее авиация ВСУ атаковала позиции операторов российских дронов с помощью управляемых авиабомб JDAM-ER, а МиГ-29 нанёс удар по элеватору, где находились штурмовики РФ.



Также напомним, что Воздушные силы неоднократно сбрасывали авиабомбы на укрепления в районе Тёткино.