Две системы Patriot и новые ракеты: о чем договорились Зеленский и Мерц

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательной встрече с канцлером Фридрихом Мерцем, поблагодарив его за поддержку Украины и организацию ряда важных мероприятий — онлайн-встречи лидеров и заседания «коалиции желающих».



По словам главы государства, это стало проявлением настоящего единства и лидерства, сообщается в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.



«Мы обсудили наши недавние контакты с партнерами, дальнейшее взаимодействие с союзниками, наращивание оборонной помощи, участие Германии в новой инициативе PURL, усиление украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, а также надежные гарантии безопасности», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Украины и Германии есть общее понимание: пока Россия не предпринимает реальных шагов к миру, необходимо продолжать давление на нее и усиливать поддержку Украины.

Напомним, шесть высокопоставленных европейских чиновников сообщили, что видят риск заключения невыгодной для Украины и Европы сделки между Россией и США.