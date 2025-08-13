Экс-депутат из Донецкой области объявлен в розыск за госизмену

Экс-нардепа от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Федора Христенко из Донецкой области объявили в розыск.

Об этом сообщает «Суспільне Донбас» со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.



Согласно данным на сайте МВД, Христенко исчез 21 июля 2025 года и значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Ему инкриминируют государственную измену и злоупотребление влиянием в условиях военного положения.



Христенко, уроженец Донецкой области (село Старогнатовка Тельмановского района) был избран в Верховную Раду по 46-му избирательному округу (Лиман, Бахмут и часть Бахмутского района) от партии ОПЗЖ. Он входил в одноименную фракцию и работал в парламентском Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним, 21 июля 2025 года Служба безопасности Украины сообщила о вручении Христенко подозрения в государственной измене и злоупотреблении влиянием. СБУ также заявила, что у политика были тесные связи с влиятельными фигурами времен Януковича: Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский) и криминальным авторитетом, коллаборантом из Горловки Арменом Саркисяном (Армен Горловский), погибшим при взрыве в одном из элитных жилых комплексов Москвы в феврале 2025 года.



Кроме того, по данным спецслужбы, Христенко имел влияние на детективов НАБУ через посредников — Руслана Магамедрасулова и Александра Скомарова. При обысках у его знакомых были изъяты материалы уголовных производств НАБУ, включая документы негласного наблюдения за фигурантами и анкеты кандидатов на должность детективов. По данным издания «Вільне радіо», Христенко находится в Эмиратах.

